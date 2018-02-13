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公司新闻(英文)
February 13, 2018 / 9:52 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Service Corp International Reports Q4 Earnings Per Share $1.29

1 分钟阅读

Feb 13 (Reuters) - Service Corporation International :

* ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS AND OUTLOOK FOR 2018

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.50 EXCLUDING ITEMS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.29

* SEES ‍2018 CAPITAL IMPROVEMENTS AT EXISTING FACILITIES AND CEMETERY DEVELOPMENT EXPENDITURES GUIDANCE OF $185 MILLION​

* ‍SEES 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE EXCLUDING SPECIAL ITEMS OF $1.72 TO $1.90​

* QTRLY ‍REVENUE $ 812.7 MILLION VERSUS $ 809.1​ MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45, REVENUE VIEW $816.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍2018 CAPITAL IMPROVEMENTS AT EXISTING FACILITIES AND CEMETERY DEVELOPMENT EXPENDITURES GUIDANCE OF $185 MILLION​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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