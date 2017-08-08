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BRIEF-SGL Group to sell CFL/CE business to Triton
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2017年8月8日 / 下午4点32分 / 5 天前

BRIEF-SGL Group to sell CFL/CE business to Triton

路透新闻部

1 分钟阅读

Aug 8 (Reuters) - SGL CARBON SE:

* DGAP-ADHOC: SGL CARBON SE: SGL GROUP SIGNS AGREEMENT TO SELL ITS CATHODES, FURNACE LININGS, AND CARBON ELECTRODES (CFL/CE) BUSINESS TO TRITON

* ‍ENTERPRISE VALUE OF 250 MILLION EUROS AGREED - TRANSLATING INTO CASH PROCEEDS OF MORE THAN 230 MILLION EUROS​

* ‍Transaction Expected to Close in q4 of 2017​

* ‍SALE WILL RESULT IN A BOOK PROFIT OF APPROX. 130 MILLION EUROS IN CURRENT FISCAL YEAR OF SGL GROUP​

* ‍AS PREVIOUSLY OUTLINED, PROCEEDS WILL BE USED TO PAY BACK DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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