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February 8, 2018 / 12:46 PM / 2 days ago

BRIEF-Sharing Economy International Enters Into Exclusivity Agreement With Pandoodle Corporation For Potential Acquisition

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Sharing Economy International Inc :

* SHARING ECONOMY INTERNATIONAL ENTERS INTO EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH PANDOODLE CORPORATION FOR POTENTIAL ACQUISITION

* SHARING ECONOMY INTERNATIONAL ENTERS INTO EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH PANDOODLE CORPORATION FOR POTENTIAL ACQUISITION

* SHARING ECONOMY - UNIT ENTERED EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH PANDOODLE SHAREHOLDERS FOR POTENTIAL ACQUISITION BY UNIT OF NOT LESS THAN 51% OF PANDOODLE

* SHARING ECONOMY INTERNATIONAL - ‍ UNIT, EC TECHNOLOGY & INNOVATIONS LIMITED ENTERED EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH SHAREHOLDERS OF PANDOODLE CORPORATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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