FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 1, 2018 / 9:50 PM / in 18 hours

BRIEF-Shell Midstream Partners Reports Public Offering And Concurrent Private Placement Of Common Units

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Shell Midstream Partners Lp:

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P. ANNOUNCES PUBLIC OFFERING AND CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT OF COMMON UNITS

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍COMMENCEMENT OF AN UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF 25 MILLION COMMON UNITS REPRESENTING LIMITED PARTNER INTERESTS​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS - ‍TO USE PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING & PRIVATE PLACEMENT TO REPAY AMOUNTS OUTSTANDING UNDER PARTNERSHIP‘S CREDIT FACILITIES​

* SHELL MIDSTREAM - WILL ALSO SELL $300 MILLION OF COMMON UNITS TO SHELL MIDSTREAM LP HOLDINGS AT SAME PRICE TO PUBLIC AS UNITS SOLD IN PUBLIC OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below