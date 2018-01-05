BRIEF-Shiloh Industries Q4 Loss Per Share $0.04

Jan 5 (Reuters) - Shiloh Industries Inc:
* - SEES FY 2018 WITH ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $73 MILLION TO $76 MILLION
* SHILOH INDUSTRIES - EXPECTS ANNUAL CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY 4PCT TO 5PCT OF REVENUE FOR FULL YEAR FISCAL 2018
* - DURING Q4, CO INCURRED RESTRUCTURING EXPENSE OF $4.8 MILLION
* - SEES FULL YEAR FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $73 MILLION TO $76 MILLION
* - QTRLY ADJUSTED BASIC EARNINGS PER SHARE $0.13 Source text: (bit.ly/2Av2L2o) Further company coverage: