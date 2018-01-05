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BRIEF-Shiloh Industries Q4 Loss Per Share $0.04
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#公司新闻(英文)
January 5, 2018 / 12:06 PM / a day ago

BRIEF-Shiloh Industries Q4 Loss Per Share $0.04

1 分钟阅读

Jan 5 (Reuters) - Shiloh Industries Inc:

* Q4 LOSS PER SHARE $0.04

* - SEES FY 2018 WITH ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $73 MILLION TO $76 MILLION

* - QTRLY REVENUE $264.2 MILLION VERSUS $281.7 MLN‍​

* SHILOH INDUSTRIES - EXPECTS ANNUAL CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY 4PCT TO 5PCT OF REVENUE FOR FULL YEAR FISCAL 2018

* - DURING Q4, CO INCURRED RESTRUCTURING EXPENSE OF $4.8 MILLION

* - SEES FULL YEAR FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $73 MILLION TO $76 MILLION‍​

* - QTRLY ADJUSTED BASIC EARNINGS PER SHARE $0.13 Source text: (bit.ly/2Av2L2o) Further company coverage:

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