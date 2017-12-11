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BRIEF-Shineco Enters Into Share Exchange, Acquisition Deal With Xinjiang Tiansheng
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#公司新闻(英文)
December 11, 2017 / 1:30 PM / in a day

BRIEF-Shineco Enters Into Share Exchange, Acquisition Deal With Xinjiang Tiansheng

1 分钟阅读

Dec 11 (Reuters) - Shineco Inc:

* SHINECO SAYS ON DEC 6, CO, THROUGH ITS JV, ENTERED INTO SHARE EXCHANGE AND ACQUISITION AGREEMENT WITH WESTERN XINJIANG TIANSHENG AGRICULTURAL

* SHINECO INC SAYS ‍PURSUANT TO AGREEMENT, XINJIANG TAIHE WILL RECEIVE 51% EQUITY OWNERSHIP IN XINJIANG TIANSHENG - SEC FILING

* SHINECO - ‍XINJIANG TAIHE TO GET 51% EQUITY OWNERSHIP IN XINJIANG TIANSHENG FOR FURTHER INVESTMENT IN APOCYNUM BUSINESS EXPANSION IN XINJIANG, CHINA​

* SHINECO INC SAYS ACQUISITION CONSIDERATION IS VALUED AT RMB23.8 MILLION CONTINGENT UPON CERTAIN MILESTONES IN NEXT YEARS

* SHINECO - ‍51% EQUITY OWNERSHIP IN EXCHANGE FOR COMBINATION OF 14% EQUITY OWNERSHIP IN XINJIANG TAIHE AND CASH PAYMENTS IN THREE SEPARATE INSTALLMENTS​ Source text: (bit.ly/2nLZ9be) Further company coverage:

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