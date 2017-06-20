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BRIEF-SHL Telemedicine ‍says Israeli court to approve SHL's claim in connection with breach of merger agreement​
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2017年6月20日 / 凌晨5点05分 / 2 个月内

BRIEF-SHL Telemedicine ‍says Israeli court to approve SHL's claim in connection with breach of merger agreement​

路透新闻部

1 分钟阅读

June 20 (Reuters) - SHL TELEMEDICINE LTD:

* ‍ISRAELI COURT TO APPROVE SHL'S CLAIM IN CONNECTION WITH BREACH OF MERGER AGREEMENT​

* ‍DISTRICT COURT OF TEL AVIV HAS RULED IN FAVOR OF SHL WITH REGARDS TO ITS CLAIM AGAINST SHANGHAI JIUCHUAN INVESTMENT (GROUP) CO LTD. IN CONNECTION WITH MERGER AGREEMENT TERMINATED ON 1 DEC 2015​

* ‍COURT HAS ORDERED THAT RELATED FUNDS IN ESCROW IN ISRAEL IN AMOUNT OF APPROXIMATELY USD 3.5 MILLION, WILL BE PAID TO SHL WITHIN SEVEN DAYS AND DEDUCTED FROM TOTAL AMOUNT AWARDED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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