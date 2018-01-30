FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 30, 2018 / 9:17 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Shutterfly To Buy Privately-Held Lifetouch For $825 mln

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Shutterfly Inc:

* SHUTTERFLY INC. ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE PRIVATELY-HELD LIFETOUCH

* SHUTTERFLY INC - DEAL FOR $825 MILLION IN CASH.

* SHUTTERFLY INC - WILL FINANCE ACQUISITION WITH AN INCREMENTAL $825 MILLION TERM LOAN B ISSUANCE

* SHUTTERFLY INC - WILL SUSPEND ITS SHARE REPURCHASE PROGRAM IN FAVOR OF NEAR-TERM DE-LEVERING.

* SHUTTERFLY INC - EXPECTS ACQUISITION TO RESULT IN APPROXIMATELY $935.0 MILLION OF ADDITIONAL NET REVENUES,

* SHUTTERFLY - EXPECTS ACQUISITION TO RESULT IN APPROXIMATELY APPROXIMATELY $100.0 MILLION OF ADDITIONAL ADJUSTED EBITDA IN 12 MONTHS FOLLOWING DEAL‘S CLOSE

* SHUTTERFLY INC - ‍WITH THE ACQUISITION, COMBINED COMPANY TARGETS MINIMUM OF $450 MILLION OF ADJUSTED EBITDA BY 2020​

* SHUTTERFLY INC - LIFETOUCH IS A SCHOOL PHOTOGRAPHY COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below