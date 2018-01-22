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January 22, 2018 / 8:49 PM / 更新于 11 hours ago

BRIEF-Sienna Senior Living ‍Enters Agreement To Acquire Portfolio Of Ten Seniors Housing Assets

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Sienna Senior Living Inc:

* SIENNA SENIOR LIVING ANNOUNCES SIGNIFICANT EXPANSION IN ITS CORE MARKET AND $160 MILLION BOUGHT DEAL PUBLIC OFFERING OF COMMON SHARES

* SIENNA SENIOR LIVING INC - ‍AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR ACQUIRED PROPERTIES IS APPROXIMATELY $382 MILLION​

* SIENNA SENIOR LIVING INC - DEAL ACCRETIVE TO ADJUSTED FUNDS FROM OPERATIONS PER COMMON SHARE IN FIRST FULL FISCAL YEAR POST DEAL CLOSING

* SIENNA SENIOR LIVING - ‍ENTERED AGREEMENT TO ACQUIRE PORTFOLIO OF TEN SENIORS HOUSING ASSETS IN ONTARIO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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