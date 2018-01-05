BRIEF-Silicon Motion Announces Preliminary Fourth Quarter 2017 Revenue And Earnings Conference Call Details

Jan 5 (Reuters) - Silicon Motion Technology Corp:
* SILICON MOTION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 REVENUE AND EARNINGS CONFERENCE CALL DETAILS
* - PRELIMINARY Q4 REVENUE IS EXPECTED TO BE AT UPPER END OF ORIGINAL GUIDANCE RANGE OF $130 MILLION TO $136 MILLION
* SILICON MOTION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 REVENUE AND EARNINGS CONFERENCE CALL DETAILS
* SILICON MOTION TECHNOLOGY - PRELIMINARY Q4 GROSS MARGIN (NON-GAAP) IS EXPECTED TO BE NEAR MIDPOINT OF ORIGINAL GUIDANCE RANGE OF 45.5% TO 47.5%
* Q4 REVENUE VIEW $133.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)