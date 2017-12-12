BRIEF-Sinclair Raises Additional Term Loans And Amends Bank Credit Agreement

Dec 12 (Reuters) - Sinclair Broadcast Group Inc:
* SINCLAIR RAISES ADDITIONAL TERM LOANS AND AMENDS BANK CREDIT AGREEMENT
* SINCLAIR BROADCAST GROUP - SINCLAIR TELEVISION RAISED NEW INCREMENTAL TERM B LOANS AND AMENDED CERTAIN TERMS OF ITS EXISTING CREDIT FACILITY
* SINCLAIR BROADCAST - PROCEEDS FROM LOANS, ARE EXPECTED TO BE USED TO PURCHASE OUTSTANDING SHARES OF TRIBUNE MEDIA, REFINANCE TRIBUNE‘S INDEBTEDNESS
* SINCLAIR BROADCAST GROUP - SINCLAIR RAISED $3.725 BILLION OF NEW TERM B LOANS MATURING 2024 & PRICED AT LIBOR PLUS 2.50% Source text for Eikon: Further company coverage: