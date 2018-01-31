BRIEF-SiriusXM Reports Q4 Loss Per Share $0.01

Jan 31 (Reuters) - SiriusXm Holdings Inc:
* SIRIUSXM REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* Q4 REVENUE $1.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.39 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.05 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOARD OF DIRECTORS APPROVES ADDITIONAL $2 BILLION TO SHARE REPURCHASE PROGRAM
* QTRLY NET ADDITIONS OF 569,000 VERSUS 355,000 LAST YEAR
* QTRLY AVERAGE SELF-PAY MONTHLY CHURN 1.8 PERCENT VERSUS. 1.9 PERCENT LAST YEAR
* 2017 NET INCOME TOTALS $648 MILLION AFTER $185 MILLION CHARGE RELATED TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* SEES 2018 SELF-PAY NET SUBSCRIBER ADDITIONS OF APPROXIMATELY 1 MILLION
* SIRIUS XM HOLDINGS - IN Q4 , ALSO RECORDED A DECREASE OF ABOUT $72 MILLION, OR ABOUT $0.02 PER DILUTED SHARE, IN FAIR VALUE OF ITS INVESTMENT IN PANDORA
* FY2018 REVENUE VIEW $5.74 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ADDITIONAL STOCK REPURCHASES TAKES TOTAL AUTHORIZATION TO $12 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: