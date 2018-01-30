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January 30, 2018 / 7:01 AM / a day ago

BRIEF-Sirtex Medical Says Board Recommends Acquisition By Varian Medical Systems

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Sirtex Medical Ltd:

* SRX BOARD RECOMMENDS ACQUISITION BY VARIAN MEDICAL SYSTEMS

* ‍ENTERED BINDING SCHEME IMPLEMENTATION DEED WITH VARIAN MEDICAL SYSTEMS; VARIAN TO ACQUIRE SIRTEX BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT​

* ‍ACQUISITION PRICE OF A$28.00 PER SHARE IN CASH​

* OFFER IMPLIES A FULLY DILUTED MARKET CAPITALISATION FOR SIRTEX OF APPROXIMATELY A$1.58 BILLION AND AN ENTERPRISE VALUE OF ABOUT A$1.49 BILLION

* SCHEME REMAINS SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS, INCLUDING FOREIGN INVESTMENT REVIEW BOARD AND COMPETITION AUTHORITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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