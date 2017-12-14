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BRIEF-Sky Plc Sees Fox Deal To Close By June 30, 2018​
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 1:20 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Sky Plc Sees Fox Deal To Close By June 30, 2018​

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Sky Plc:

* RESPONSE TO ANNOUNCEMENT MADE BY 21CF AND DISNEY​

* ‍SKY NOTES TODAY‘S ANNOUNCEMENT BY 21CF AND DISNEY REGARDING DISNEY‘S AGREEMENT TO ACQUIRE 21CF​

* ‍ANTICIPATED THAT 21ST CENTURY FOX WILL SEEK TO COMPLETE ITS PLANNED ACQUISITION OF 61% OF SKY IT DOESN‘T ALREADY OWN​

* REMAINS IN AN OFFER PERIOD AND, TOGETHER WITH 21CF, IS BOUND BY ITS OFFER ANNOUNCEMENT

* NOTES THAT 21CF‘S CURRENT OFFER IS NOT CONDITIONAL ON COMPLETION OF DISNEY TRANSACTION

* ‍ANTICIPATES THAT, SUBJECT TO NECESSARY REGULATORY CONSENTS, FOX TRANSACTION WILL CLOSE BY JUNE 30, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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