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公司新闻(英文)
February 14, 2018 / 9:34 PM / a day ago

BRIEF-Smartcentres Real Estate Investment Trust Qtrly Transactional FFO $0.57 On A Per Unit Basis

1 分钟阅读

Feb 14 (Reuters) - Smartcentres Real Estate Investment Trust :

* RELEASES FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS FOR 2017, AND ANNOUNCES MANAGEMENT CHANGES

* BOARD OF TRUSTEES OF CO ANNOUNCED THAT HUW THOMAS, CO‘S CURRENT CEO, WILL BE STEPPING DOWN

* PETER FORDE, CO‘S CURRENT PRESIDENT AND COO WILL ASSUME PRESIDENT AND CEO ROLE ON HUW THOMAS’ DEPARTURE

* MITCHELL GOLDHAR, CO‘S CURRENT NON-EXECUTIVE CHAIRMAN, WILL BECOME EXECUTIVE CHAIRMAN

* QTRLY TRANSACTIONAL FFO $0.57 ON A PER UNIT BASIS

* Q4 FFO PER SHARE VIEW C$0.57 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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