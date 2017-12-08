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BRIEF-Social Reality Says On Dec 4, Co Entered Into Settlement Agreement With tronc Inc And Tribune Content Agency LLC
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#公司新闻(英文)
December 8, 2017 / 10:40 PM / in 19 hours

BRIEF-Social Reality Says On Dec 4, Co Entered Into Settlement Agreement With tronc Inc And Tribune Content Agency LLC

1 分钟阅读

Dec 8 (Reuters) - Social Reality Inc:

* SOCIAL REALITY INC - ON DEC 4, CO ENTERED INTO A SETTLEMENT AGREEMENT WITH TRONC INC AND TRIBUNE CONTENT AGENCY LLC - SEC FILING

* SOCIAL REALITY - PURSUANT TO SETTLEMENT AGREEMENT, NEITHER PARTY ADMITTED ANY FAULT OR LIABILITY & PARTIES ENTERED INTO MUTUAL RELEASE RESOLVING MATTER

* SOCIAL REALITY - TRONC AGREED TO PAY CO$2.25 MILLION REPRESENTING AMOUNTS OWED FOR ADVERTISEMENTS PLACED BY CO AS WELL AS ACCRUED INTEREST & RELATED COSTS

* SOCIAL REALITY - TRONC AGREED TO PROVIDE CO WITH $300,000 IN MEDIA SPREAD OVER CONSECUTIVE 12 MONTH PERIOD Source text: (bit.ly/2AGjqlw) Further company coverage:

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