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BRIEF-South Africa's Competition Commission to drop investigation against Aspen
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#公司新闻(英文)
2017年10月4日 / 中午12点27分 / 14 天前

BRIEF-South Africa's Competition Commission to drop investigation against Aspen

1 分钟阅读

Oct 4 (Reuters) - South Africa’s Competition Commission:

* DECIDED TO DROP INVESTIGATION AGAINST ASPEN, EQUITY PRIVATE LTD BECAUSE EXCESSIVE PRICING CASE CANNOT BE SUSTAINED

* DECIDED TO DROP INVESTIGATION AGAINST ASPEN, EQUITY PRIVATE LTD BECAUSE EXCESSIVE PRICING CASE CANNOT BE SUSTAINED

* COMMISSION CONTINUES TO INVESTIGATE THE COMPLAINTS INITIATED AGAINST ROCHE, GENENTECH AND PFIZER

* FOR ASPEN, INVESTIGATION REVEALED REVENUES ATTRIBUTABLE TO MYLERAN, ALKERAN, LEUKERAN ARE VERY LOW

* IN RESPECT OF EQUITY, PROBE REVEALED THAT THE DRUG, XALKORI CRIZOTINIB (XALKORI), IS NOT YET REGISTERED IN SOUTH AFRICA Source text ID: (bit.ly/2yHcQsO) Further company coverage:

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