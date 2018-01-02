FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Southwest Airlines Expects To Record About $105 Mln In Expenses During Q4 2017
频道
专题
监管下半场中国信用债压力前高后低 防御当先结构性机会可期
狗年展望
监管下半场中国信用债压力前高后低 防御当先结构性机会可期
焦点：全流通试点给H股添上涨动力 投资者憧憬港版股权分置改革行情
深度分析
焦点：全流通试点给H股添上涨动力 投资者憧憬港版股权分置改革行情
伊朗最高领导人指责伊朗的敌人煽动动乱 美国斥之为“胡说”
时事要闻
伊朗最高领导人指责伊朗的敌人煽动动乱 美国斥之为“胡说”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 2, 2018 / 10:27 PM / 更新于 6 hours ago

BRIEF-Southwest Airlines Expects To Record About $105 Mln In Expenses During Q4 2017

2 分钟阅读

Jan 2 (Reuters) - Southwest Airlines Co:

* SOUTHWEST AIRLINES CO - EXPECTS TO RECORD ABOUT $105 MILLION IN EXPENSES DURING Q4 2017 RELATED TO TAX REFORM LEGISLATION, SOME OTHER Q4 2017 ITEMS

* SOUTHWEST AIRLINES CO - ‍EXPECTS TO RECORD REDUCTION TO INCOME TAX EXPENSE IN Q4 2017 IN RANGE OF $1 BILLION TO $1.5 BILLION DUE TO TAX REFORM LEGISLATION​

* SOUTHWEST AIRLINES CO - ABOUT 3.5 POINTS ADDED TO GUIDANCE FOR Q4 2017 Y-O-Y TREND IN OPERATING EXPENSES PER AVAILABLE SEAT MILE, EXCLUDING ITEMS

* SOUTHWEST AIRLINES SAYS NOW EXPECTS Q4 2017 ECONOMIC FUEL COSTS TO BE IN $2.10 TO $2.15 PER GALLON RANGE, INCLUDING TAXES - SEC FILING

* SOUTHWEST AIRLINES CO - ‍FOR 2019 THROUGH 2022, CO‘S CAPITAL COMMITMENTS ASSOCIATED WITH FIRM ORDERS ARE EXPECTED TO BE ABOUT $1 BILLION PER YEAR

* SOUTHWEST AIRLINES - CAPITAL COMMITMENTS ASSOCIATED WITH FIRM ORDERS FOR 2018 ARE NOW EXPECTED TO BE LESS THAN $1 BILLION

* SOUTHWEST AIRLINES - ACCELERATED 23 BOEING 737 MAX 8 FIRM ORDERS FROM 2023 THROUGH 2024 TO ADDITIONAL 21 FIRM ORDERS IN 2021 AND 2 FIRM ORDERS IN 2022 Source text : (bit.ly/2lGlqUC) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below