BRIEF-Spark Therapeutics Announces Programs To Improve Patient Access To LUXTURNA

Jan 3 (Reuters) - Spark Therapeutics Inc:
* SPARK THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST-OF-THEIR-KIND PROGRAMS TO IMPROVE PATIENT ACCESS TO LUXTURNA™ (VORETIGENE NEPARVOVEC-RZYL), A ONE-TIME GENE THERAPY TREATMENT
* SPARK THERAPEUTICS INC - ALSO HAS REACHED AN AGREEMENT IN PRINCIPLE WITH AFFILIATES OF EXPRESS SCRIPTS TO ENABLE INNOVATIVE CONTRACTING MODEL
* SPARK THERAPEUTICS INC - IN ACTIVE DISCUSSIONS WITH OTHER COMMERCIAL INSURERS REGARDING THE OFFERING
* SPARK THERAPEUTICS- REACHED DEAL WITH HARVARD PILGRIM TO MAKE LUXTURNA AVAILABLE UNDER OUTCOMES-BASED REBATE ARRANGEMENT & INNOVATIVE CONTRACTING MODEL Source text for Eikon: Further company coverage: