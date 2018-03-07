BRIEF-Spin Master Corp Q4 Earnings Per Share $0.21

March 7 (Reuters) - Spin Master Corp:
* SPIN MASTER REPORTS STRONG Q4 AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* QTRLY REVENUE OF US$440.9 MILLION INCREASED 30.3% FROM US$338.4 MILLION
* FOR 2018, SPIN MASTER EXPECTS ITS ORGANIC GROSS PRODUCT SALES GROWTH RATE TO BE IN MID TO HIGH SINGLE DIGITS RANGE
* ADJUSTED EBITDA MARGIN FOR 2018 IS EXPECTED TO BE CONSISTENT WITH 2017
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.21, REVENUE VIEW $420.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: