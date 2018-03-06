BRIEF-Spirit Airlines Says Confident Co Can Achieve Flattish CASM Ex-Fuel In 2019 ‍​

March 6 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:
* SPIRIT AIRLINES SAYS CONFIDENT CO CAN ACHIEVE FLATTISH CASM EX-FUEL IN 2019 - PRESENTATION
* SPIRIT AIRLINES SAYS CURRENT 2019E AIRCRAFT DELEVERIES EQUATE TO LESS THAN 10 PERCENT CAPACITY GROWTH IN 2019
* SPIRIT AIRLINES SAYS EXPLORING OPPORTUNITIES THAT WOULD ALLOW CO TO GROW 2019 CAPACITY BETWEEN 13% TO 15%
* SPIRIT AIRLINES SAYS OVER NEXT SEVERAL YEARS, CO TARGETING LOW TO MID-TEENS GROWTH RATE
* SPIRIT AIRLINES SAYS CURRENT FLEET ORDER "SUB-OPTIMAL" GIVEN REMAINING OPPORTUNITIES Source text: (bit.ly/2FtHUTO) Further company coverage: