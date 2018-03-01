BRIEF-Splunk Q4 GAAP Loss Per Share $0.18

March 1 (Reuters) - Splunk Inc:
* . ANNOUNCES FISCAL FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.37
* QTRLY TOTAL REVENUES WERE $419.7 MILLION, UP 37% YEAR-OVER-YEAR
* QTRLY TOTAL BILLINGS WERE $622.8 MILLION, UP 44% YEAR-OVER-YEAR
* SEES Q1 TOTAL REVENUES TO BE BETWEEN $295 MILLION AND $297 MILLION
* SEES FY 2019 CLOUD REVENUES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $160 MILLION
* Q4 REVENUE VIEW $390.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: