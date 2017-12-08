FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Stanley Furniture Says Board Voted To Decrease Number Of Directors By One - SEC Filing‍​
频道
专题
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
半岛局势
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
深度分析
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
深度分析
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 8, 2017 / 6:35 PM / in a day

BRIEF-Stanley Furniture Says Board Voted To Decrease Number Of Directors By One - SEC Filing‍​

1 分钟阅读

Dec 8 (Reuters) - Stanley Furniture Company Inc:

* STANLEY FURNITURE COMPANY - BOARD VOTED TO DECREASE NUMBER OF DIRECTORS BY ONE EFFECTIVE UPON GLENN PRILLAMAN’S RESIGNATION - SEC FILING‍​

* STANLEY FURNITURE - ON DEC 7, CO ENTERED LETTER OF CONSENT WITH WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, LENDER UNDER CURRENT REVOLVING CREDIT FACILITY‍​

* STANLEY FURNITURE - PURSUANT TO TERMS OF CONSENT, BORROWING CAPACITY UNDER EXISTING CREDIT FACILITY HAS BEEN LIMITED TO $2 MILLION UNTIL FEB 28, 2018 Source text for Eikon: [bit.ly/2jcuF0z] Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below