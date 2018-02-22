BRIEF-Stantec Qtrly Diluted Earnings Per Share $ 0.10

Feb 22 (Reuters) - Stantec Inc:
* STANTEC REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS, DIVIDEND INCREASE, AND APPOINTMENT OF NEW DIRECTOR
* IN 2018, EXPECT TO GENERATE ORGANIC GROSS REVENUE GROWTH IN LOW- TO MID-SINGLE DIGITS
* SEES 2018 CONSOLIDATED GROSS TO NET REVENUE RATIO BETWEEN 1.45 AND 1.50
* SEES GROSS MARGIN AS PERCENTAGE OF NET REVENUE BETWEEN 52% AND 54% IN 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.44, REVENUE VIEW C$904.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES NET INCOME AS PERCENTAGE OF NET REVENUE AT OR ABOVE 5% IN 2018
* NET IMPACT FROM U.S. TAX REFORM OF $18.6 MILLION IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: