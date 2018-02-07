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February 7, 2018 / 2:04 PM / in 21 hours

BRIEF-Statoil says U.S. business to grow, generate surplus cash

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - Statoil ASA executives said during a strategy update in London on Wednesday:

* CURRENT BREAK EVEN PRICE AT BRAZIL‘S CARCARA FIELD IS $40/BARREL WITH POTENTIAL FOR FURTHER IMPROVEMENT

* STATOIL‘S HEAD OF U.S. OPERATIONS SAYS “WE ARE REACHING A TURNING POINT (IN THE U.S.), FROM NOW ON THIS BUSINESS WILL GENERATED SURPLUS CASH AND WILL GROW”

* STATOIL CEO SAYS THERE IS NO URGENCY TO DIVEST OR ACQUIRE ASSETS

* STATOIL CEO SAYS WILL KEEP FOCUS ON ITS CORE AREAS IN NORWAY, BRAZIL AND U.S. Further company coverage: (Reporting by Nerijus Adomaitis)

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