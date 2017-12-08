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BRIEF-SteadyMed Announces FDA Agreed Pathway To Trevyent NDA Resubmission
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#公司新闻(英文)
December 8, 2017 / 12:04 PM / in a day

BRIEF-SteadyMed Announces FDA Agreed Pathway To Trevyent NDA Resubmission

1 分钟阅读

Dec 8 (Reuters) - SteadyMed Ltd:

* STEADYMED ANNOUNCES FDA AGREED PATHWAY TO TREVYENT NDA RESUBMISSION

* STEADYMED LTD - EXPECTS BOTH NDA SUBMISSION AND ACCEPTANCE OF TREVYENT TO OCCUR BEFORE END OF 2018

* STEADYMED LTD - ‍ STEADYMED HAS BEGUN PRE-DV ACTIVITIES, WHICH PRECEDE DV TESTING, WITH TREVYENT PERFORMANCE DATA BEING AVAILABLE AROUND MID 2018​

* STEADYMED LTD - FDA IS NOT REQUIRING STEADYMED TO CONDUCT ANY CLINICAL TRIALS TO PROVE SAFETY OR EFFICACY OF TREVYENT

* STEADYMED - FDA AGREED REPEATING IN VITRO DESIGN VERIFICATION TESTING ON FINAL TREVYENT PRODUCT SHOULD BE ADEQUATE FOR RESUBMISSION, ACCEPTANCE OF NDA Source text for Eikon: Further company coverage:

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