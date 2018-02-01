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February 1, 2018 / 12:09 PM / a day ago

BRIEF-Stepan Co Executes $350 Mln 5-Year Revolving Credit Facility Agreement

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Stepan Co:

* STEPAN COMPANY EXECUTES $350 MILLION FIVE YEAR REVOLVING CREDIT FACILITY AGREEMENT

* STEPAN CO - HAS ENTERED INTO A FIVE YEAR COMMITTED $350 MILLION MULTI-CURRENCY REVOLVING CREDIT FACILITY THAT MATURES ON JANUARY 30, 2023

* STEPAN CO - ENTERED INTO 5 YEAR COMMITTED $350 MILLION MULTI-CURRENCY REVOLVING CREDIT FACILITY THAT MATURES ON JANUARY 30, 2023 WITH A SYNDICATE OF BANKS

* STEPAN CO - ‍CREDIT AGREEMENT REPLACES COMPANY‘S PREVIOUS $125 MILLION REVOLVING CREDIT AGREEMENT THAT WAS SCHEDULED TO EXPIRE IN JULY 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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