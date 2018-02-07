BRIEF-Steris PLC Reports QTRLY GAAP EPS Of $1.11

Feb 7 (Reuters) - Steris Plc:
* FISCAL 2018 THIRD QUARTER REVENUE AS REPORTED WAS $661.9 MILLION COMPARED WITH $646.8 MILLION IN THE THIRD QUARTER OF FISCAL 2017
* CONTINUES TO EXPECT CONSTANT CURRENCY ORGANIC REVENUE GROWTH TO BE IN THE RANGE OF 4-5% FOR FISCAL 2018
* FREE CASH FLOW FOR FISCAL 2018 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $300 MILLION
* CAPITAL SPENDING FOR FISCAL 2018 IS ANTICIPATED TO BE APPROXIMATELY $160 MILLION.
* QUARTER INCLUDES A NET TAX BENEFIT OF $25.7 MILLION OR $0.30 PER DILUTED SHARE
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.07, REVENUE VIEW $661.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text : (bit.ly/2C2RdEt) Further company coverage: