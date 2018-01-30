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January 30, 2018 / 9:17 PM / in 18 hours

BRIEF-Stone Energy Corp Announces Year-End Reserves, Production Update, Preliminary Capital Budget

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Stone Energy Corp:

* STONE ENERGY CORPORATION ANNOUNCES 2017 YEAR-END RESERVES, PRODUCTION UPDATE AND 2018 PRELIMINARY CAPITAL BUDGET

* ‍BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZED A 2018 CAPITAL EXPENDITURE BUDGET OF UP TO $212 MILLION​

* ‍PRODUCTION VOLUMES AVERAGED APPROXIMATELY 17.6 THOUSAND BOE PER DAY FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017​

* EXPECT PRODUCTION RATES TO RANGE FROM 17.5 MBOE PER DAY TO 18.0 MBOE PER DAY FOR Q1 2018

* ‍Q4 VOLUMES INCLUDED 5 DAYS OF DOWNTIME FROM HURRICANE NATE,10 DAY SHUT-IN OF POMPANO PLATFORM IN NOV TO REPLACE COMPRESSOR ENGINE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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