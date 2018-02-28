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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 1:38 AM / a day ago

BRIEF-Student Transportation To Be Acquired By Group Of Investors Led By CDPQ

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Student Transportation Inc:

* TO BE ACQUIRED BY A GROUP OF INVESTORS LED BY CDPQ

* ‍SHAREHOLDERS OF STI WILL RECEIVE US$7.50 PER COMMON SHARE IN CASH​

* ‍TERMINATION PAYMENT OF US$28.4 MILLION WILL BE PAYABLE BY STI TO PURCHASER GROUP SHOULD DEAL NOT CLOSE IN SOME CIRCUMSTANCES​

* ‍PART OF CONSIDERATION IS TO BE FUNDED WITH EQUITY COMMITMENTS FROM PURCHASER GROUP​

* ‍REMAINDER OF CONSIDERATION WILL BE FUNDED WITH COMMITTED DEBT FINANCING BY BMO CAPITAL MARKETS​

* ‍BOARD OF STI HAS UNANIMOUSLY APPROVED ARRANGEMEN​T Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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