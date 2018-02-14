BRIEF-Sun Life Announces Share Repurchase Program

Feb 14 (Reuters) - Sun Life Financial Inc:
* SUN LIFE ANNOUNCES SHARE REPURCHASE PROGRAM AS PART OF NORMAL COURSE ISSUER BID
* SUN LIFE FINANCIAL INC - REPURCHASE PROGRAM WILL FORM PART OF CO‘S NORMAL COURSE ISSUER BID ANNOUNCED ON AUGUST 9, 2017
* SUN LIFE FINANCIAL INC - SUN LIFE CURRENTLY INTENDS TO PURCHASE MAXIMUM OF 3.2 MILLION COMMON SHARES UNDER PROGRAM
* SUN LIFE FINANCIAL INC - ENTERED INTO A PROGRAM AGREEMENT WITH A THIRD PARTY TO REPURCHASE COMMON SHARES THROUGH DAILY PURCHASES
* SUN LIFE FINANCIAL INC - REPURCHASE WILL TAKE PLACE BETWEEN FEBRUARY 20, 2018 AND EARLIER OF AUGUST 13, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: