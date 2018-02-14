FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 14, 2018 / 10:39 PM / a day ago

BRIEF-Sun Life Announces Share Repurchase Program

1 分钟阅读

Feb 14 (Reuters) - Sun Life Financial Inc:

* SUN LIFE ANNOUNCES SHARE REPURCHASE PROGRAM AS PART OF NORMAL COURSE ISSUER BID

* SUN LIFE FINANCIAL INC - ‍REPURCHASE PROGRAM WILL FORM PART OF CO‘S NORMAL COURSE ISSUER BID ANNOUNCED ON AUGUST 9, 2017​

* SUN LIFE FINANCIAL INC - ‍SUN LIFE CURRENTLY INTENDS TO PURCHASE MAXIMUM OF 3.2 MILLION COMMON SHARES UNDER PROGRAM​

* SUN LIFE FINANCIAL INC - ‍ENTERED INTO A PROGRAM AGREEMENT WITH A THIRD PARTY TO REPURCHASE COMMON SHARES THROUGH DAILY PURCHASES​

* SUN LIFE FINANCIAL INC - ‍REPURCHASE WILL TAKE PLACE BETWEEN FEBRUARY 20, 2018 AND EARLIER OF AUGUST 13, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below