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January 25, 2018 / 2:44 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Sunoco Lp And Energy Transfer Announce Redemption Of Sunoco Series A Preferred Units

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Sunoco Lp:

* SUNOCO LP AND ENERGY TRANSFER ANNOUNCE REDEMPTION OF SUNOCO SERIES A PREFERRED UNITS AND REPURCHASE OF SUNOCO COMMON UNITS

* SUNOCO LP SAYS WILL REDEEM ALL OUTSTANDING SERIES A PREFERRED UNITS HELD BY ETE FOR AN AGGREGATE REDEMPTION AMOUNT OF APPROXIMATELY $312.6 MILLION

* SUNOCO LP SAYS INTENDS TO USE PROCEEDS FROM REDEMPTION OF SUNOCO SERIES A PREFERRED UNITS TO REPAY AMOUNTS OUTSTANDING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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