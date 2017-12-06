FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-SunOpta Announces Investment In Roasted Snacks Capabilities
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 下午12点44分 / 1 天前

BRIEF-SunOpta Announces Investment In Roasted Snacks Capabilities

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - SunOpta Inc:

* SUNOPTA INC. ANNOUNCES INVESTMENT IN ROASTED SNACKS CAPABILITIES

* SUNOPTA INC - IS MAKING “SIGNIFICANT” INVESTMENT IN ITS ROASTED SNACKS OPERATIONS AT ITS FACILITY IN CROOKSTON, MN

* SUNOPTA - IN CONJUNCTION WITH INVESTMENT, CUSTOMERS AND CAPABILITIES FROM WAHPETON, ND ROASTING FACILITY WILL BE CONSOLIDATED INTO CROOKSTON LOCATION

* SUNOPTA INC - IN CONJUNCTION WITH INVESTMENT, OPERATIONS AT WAHPETON LOCATION ARE ANTICIPATED TO CEASE DURING SECOND FISCAL QUARTER OF 2018

* SUNOPTA - EXPECTS TO INCUR EXPENSES RELATING TO WAHPETON FACILITY CLOSURE OF APPROXIMATELY $2.0 MILLION TO $2.5 MILLION RELATED TO ASSET IMPAIRMENT CHARGES

* SUNOPTA - CHARGES RELATING TO WAHPETON FACILITY CLOSURE ARE EXPECTED TO BE RECOGNIZED DURING Q4 OF FISCAL 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below