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BRIEF-Superior Uniform Group, Through Its Bamko Division, Announces The Acquisition Of Tangerine Promotions
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#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 下午5点54分 / 更新于 14 小时前

BRIEF-Superior Uniform Group, Through Its Bamko Division, Announces The Acquisition Of Tangerine Promotions

1 分钟阅读

Superior Uniform Group Inc:

* SUPERIOR UNIFORM GROUP, THROUGH ITS BAMKO DIVISION, ANNOUNCES THE ACQUISITION OF TANGERINE PROMOTIONS

* SUPERIOR UNIFORM GROUP INC - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO SUPERIOR‘S OPERATING RESULTS IN 2018

* SUPERIOR UNIFORM - PURCHASE PRICE CONSISTS OF ABOUT $7.2 MILLION IN CASH, ISSUANCE OF ABOUT $2.0 MILLION OF CO‘S STOCK THAT WILL VEST OVER 4 YEARS

* SUPERIOR UNIFORM GROUP INC - ‍BAMKO ACQUIRED TANGERINE PROMOTIONS &TANGERINE PROMOTIONS WEST INCLUDING ASSUMPTION OF CERTAIN LIABILITIES​

* SUPERIOR UNIFORM - DEAL INCLUDES POTENTIAL PAYMENT OF $5.5 MILLION IN CONTINGENT CONSIDERATION THROUGH 2021 & ASSUMPTION OF SOME LIABILITIES OF TANGERINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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