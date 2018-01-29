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January 29, 2018 / 9:46 PM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Surgery Partners Says David Kretschmer To Serve As Interim CFO, Following Departure Of Teresa Sparks

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Surgery Partners Inc:

* SURGERY PARTNERS ANNOUNCES EXECUTIVE LEADERSHIP TRANSITIONS

* DAVID KRETSCHMER TO SERVE AS INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER, FOLLOWING DEPARTURE OF TERESA SPARKS

* DAVID KRETSCHMER APPOINTED CHIEF STRATEGY AND TRANSFORMATION OFFICER

* COMPANY REAFFIRMS 2017 GUIDANCE AT UPPER HALF OF RANGE FOR BOTH REVENUE AND ADJUSTED EBITDA

* RETAINED EXECUTIVE SEARCH FIRM RUSSELL REYNOLDS TO SUPPORT SEARCH FOR A PERMANENT CFO CANDIDATE

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $1.30 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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