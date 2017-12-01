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BRIEF-S&W Seed Says ‍On Nov 30, Co Entered Secured Note Financing Transaction With Conterra Agricultural Capital LLC For $12.5 Mln
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#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 晚上10点16分 / 1 天前

BRIEF-S&W Seed Says ‍On Nov 30, Co Entered Secured Note Financing Transaction With Conterra Agricultural Capital LLC For $12.5 Mln

1 分钟阅读

Dec 1 (Reuters) - S&W Seed Co:

* S&W SEED SAYS ‍ON NOV 30, CO ENTERED SECURED NOTE FINANCING TRANSACTION WITH CONTERRA AGRICULTURAL CAPITAL LLC FOR $12.5 MILLION - SEC FILING​

* S&W SEED CO - ‍PURSUANT TO LOAN TRANSACTION CO ISSUED SECURED REAL ESTATE NOTE​ OF $10.4 MILLION MATURING NOV 30, 2020

* S&W SEED CO - ‍SECURED REAL ESTATE NOTE BEARS INTEREST OF 7.75% PER ANNUM​

* S&W SEED CO - ‍PURSUANT TO LOAN TRANSACTION CO ISSUED SECURED EQUIPMENT NOTE OF $2.1 MILLION WHICH MATURES ON NOV 30, 2019​

* S&W SEED CO - ‍SECURED EQUIPMENT NOTE BEARS INTEREST AT A RATE OF 9.5% PER ANNUM​ Source text: [bit.ly/2jBwe4D] Further company coverage:

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