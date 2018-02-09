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February 9, 2018 / 6:08 AM / in 2 days

BRIEF-Switzerland's ZKB Says Expects A Solid Result in 2018

1 分钟阅读

Feb 9 (Reuters) - Zuercher Kantonalbank:

* SAYS ZÜRCHER KANTONALBANK GREW ITS NET PROFIT TO CHF 782 MILLION IN THE FINANCIAL YEAR 2017‍​

* SAYS THE DIVIDEND DISTRIBUTED TO THE CANTON AND MUNICIPALITIES WILL INCREASE BY JUST OVER 3% TO A TOTAL OF CHF 363 MILLION

* SAYS OPERATING INCOME ROSE BY 1% TO CHF 2,336 MILLION

* ZKB SAYS IN 2017 THE MORTGAGE BUSINESS GREW SOMEWHAT MORE SLOWLY THAN THE MARKET, REFLECTING THE EXECUTION OF BANK‘S STRATEGY TO FOCUS ON THE QUALITY OF ITS LENDING PORTFOLIO

* ZKB SAYS CURRENTLY EXPECTS TO DELIVER A SOLID RESULT FOR THE FINANCIAL YEAR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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