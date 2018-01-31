BRIEF-Symantec Q3 Earnings Per Share $2.01

Jan 31 (Reuters) - Symantec Corp:
* Q3 REVENUE $1.209 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.27 BILLION
* QTRLY NON-GAAP REVENUE $1,234 MILLION VERSUS $1,088 MILLION LAST YEAR
* SEES Q4 2018 EARNINGS PER SHARE BETWEEN LOSS OF $0.07 AND LOSS OF $0.03
* CASH FLOW FROM OPERATIONS IN FISCAL YEAR 2018 EXPECTED TO BE NEAR THE HIGH-END OF PRIOR GUIDANCE RANGE
* SEES Q4 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE BETWEEN $0.37 AND $0.41
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.44 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.50, REVENUE VIEW $1.28 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXCLUDED FROM THE NON-GAAP TAX PROVISION THE ONE-TIME PROVISIONAL BENEFIT OF $810 MILLION IN QTR
* $810 MILLION BENEFIT IN QUARTER REFLECTS THE ADJUSTMENTS TO INCOME TAX EXPENSE RELATED TO THE DISCRETE EFFECTS OF U.S. INCOME TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: