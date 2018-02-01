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February 1, 2018 / 12:14 PM / a day ago

BRIEF-Syndax Announces Immuno-Oncology Clinical Trial Collaboration With Astrazeneca

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Syndax Pharmaceuticals Inc:

* SYNDAX ANNOUNCES IMMUNO-ONCOLOGY CLINICAL TRIAL COLLABORATION WITH ASTRAZENECA

* SYNDAX PHARMACEUTICALS INC - CO & ASTRAZENECA TO COLLABORATE ON NON-EXCLUSIVE BASIS TO EVALUATE COMBINATION OF TWO DRUGS IN MULTIPLE SOLID TUMOR TYPES

* SYNDAX PHARMACEUTICALS INC - SYNDAX EXPECTS TO INITIATE A PHASE IB STUDY IN FIRST HALF OF 2018

* SYNDAX PHARMACEUTICALS INC - FINANCIAL AND OTHER TERMS OF AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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