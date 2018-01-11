BRIEF-T. Rowe Price Group Preliminary Month-End Assets Under Management Of $991 Bln As Of Dec. 31

Jan 11 (Reuters) - T. Rowe Price Group Inc:
* T. ROWE PRICE GROUP REPORTS PRELIMINARY MONTH-END ASSETS UNDER MANAGEMENT FOR DECEMBER 2017
* T. ROWE PRICE GROUP INC - PRELIMINARY MONTH-END ASSETS UNDER MANAGEMENT OF $991 BILLION AS OF DECEMBER 31, 2017
* T. ROWE PRICE GROUP - CLIENT TRANSFERS FROM MUTUAL FUNDS TO OTHER PORTFOLIOS WERE $1.7 BILLION FOR MONTH-ENDED DEC. 31
* T. ROWE PRICE GROUP - CLIENT TRANSFERS FROM MUTUAL FUNDS TO OTHER PORTFOLIOS WERE $4.2 BILLION FOR QUARTER-ENDED DEC. 31 Source text for Eikon: Further company coverage: