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BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Announces Proposed Offering Of Common Stock
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#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 晚上9点15分 / 更新于 15 小时前

BRIEF-Tabula Rasa Healthcare Announces Proposed Offering Of Common Stock

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Tabula Rasa Healthcare Inc:

* TABULA RASA HEALTHCARE ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF COMMON STOCK

* TABULA RASA HEALTHCARE INC - PROPOSED UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF SHARES OF ITS COMMON STOCK, WHICH INCLUDES 1.35 MILLION SHARES OFFERED BY TRHC

* TABULA RASA HEALTHCARE - PUBLIC OFFERING ALSO INCLUDES 1.65 MILLION SHARES OFFERED BY CERTAIN STOCKHOLDERS OF TRHC NAMED IN PRELIMINARY PROSPECTUS SUPPLEMENT

* TABULA RASA HEALTHCARE INC - INTENDS TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO REPAY ABOUT $35.0 MILLION OF OUTSTANDING INDEBTEDNESS UNDER ITS CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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