BRIEF-Tailored Brands Q3 GAAP Earnings Per Share $0.75

Dec 6 (Reuters) - Tailored Brands Inc:
* TAILORED BRANDS, INC. REPORTS FISCAL 2017 THIRD QUARTER RESULTS
* QTRLY COMPARABLE SALES AT MEN‘S WEARHOUSE DECREASED 1.0%
* TAILORED BRANDS - CONTINUES TO EXPECT COMPARABLE SALES FOR MEN‘S WEARHOUSE AND MOORES TO BE DOWN LOW-SINGLE DIGITS IN FY
* SEES FY COMPARABLE SALES FOR JOS. A. BANK TO INCREASE MID-SINGLE DIGITS
* NOW EXPECTS FY COMPARABLE SALES FOR K&G TO BE DOWN LOW-SINGLE DIGITS
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $1.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: