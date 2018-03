March 9 (Reuters) - S&P Dow Jones Indices:

* S&P DOW JONES INDICES SAYS TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, SVB FINANCIAL WILL SWITCH PLACES WITH SIGNET JEWELERS & PATTERSON COS RESPECTIVELY IN S&P 500

* ‍S&P DOW JONES INDICES SAYS S&P SMALLCAP 600 CONSTITUENT NEKTAR THERAPEUTICS WILL REPLACE CHESAPEAKE ENERGY CORP IN S&P 500​‍​ Source text for Eikon: