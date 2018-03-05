BRIEF-Tarena International Says Q4 Revenue Rose 33 Percent

March 5 (Reuters) - Tarena International Inc:
* TARENA INTERNATIONAL, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 2017 AND FISCAL YEAR 2017
* DECLARES ANNUAL SPECIAL CASH DIVIDEND OF $0.12 PER ORDINARY SHARE OR $0.12 PER ADS
* QTRLY NON-GAAP NET INCOME PER ADS WAS RMB1.74
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW CNY 1.84, REVENUE VIEW CNY 600.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL STUDENT ENROLLMENTS INCREASED BY 27.2% TO 34,223
* FY2018 REVENUE VIEW CNY 2.33 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: