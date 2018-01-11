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BRIEF-Taylor Morrison Home Corp Announces Public Offering Of Class A Common Stock
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#公司新闻(英文)
January 11, 2018 / 9:37 PM / 更新于 19 hours ago

BRIEF-Taylor Morrison Home Corp Announces Public Offering Of Class A Common Stock

1 分钟阅读

Jan 11 (Reuters) - Taylor Morrison Home Corp:

* TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF CLASS A COMMON STOCK AND ADDITIONAL CONCURRENT REPURCHASE FROM ITS EQUITY SPONSORS

* TAYLOR MORRISON HOME CORP - ‍COMMENCEMENT OF AN UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF 19,.2 MILLION SHARES OF ITS CLASS A COMMON STOCK​

* TAYLOR MORRISON HOME CORP-‍INTENDS TO PURCHASE ADDITIONAL 3.75 MILLION PARTNERSHIP UNITS, CORRESPONDING SHARES OF CLASS B COMMON STOCK FROM EQUITY SPONSORS​

* TAYLOR MORRISON - INTENDS TO USE NET PROCEEDS TO BUY PARTNERSHIP UNITS IN TMM HOLDINGS II LIMITED PARTNERSHIP & SHARES OF CO‘S CLASS B COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

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