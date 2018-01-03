FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Taylor Morrison Home Says Offering 11 Mln Class A Shares
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 3, 2018 / 10:54 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Taylor Morrison Home Says Offering 11 Mln Class A Shares

1 分钟阅读

Jan 3 (Reuters) - Taylor Morrison Home Corp:

* TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF CLASS A COMMON STOCK, USING PROCEEDS TO PURCHASE INTERESTS FROM ITS EQUITY SPONSORS, AND ADDITIONAL CONCURRENT REPURCHASE FROM ITS EQUITY SPONSORS

* TAYLOR MORRISON HOME - OFFERING 11 MILLION CLASS A SHARES

* TAYLOR MORRISON HOME - TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO BUY PARTNERSHIP UNITS IN TMM HOLDINGS II LIMITED PARTNERSHIP

* TAYLOR MORRISON-TMM HOLDINGS INTENDS TO REPURCHASE $100 MILLION OF ITS PARTNERSHIP UNITS,CORRESPONDING SHARES OF CLASS B COMMON STOCK FROM EQUITY SPONSORS

* TAYLOR MORRISON HOME - ‍ALSO SAID IT WAS INCREASING SIZE OF PREVIOUSLY ANNOUNCED STOCK REPURCHASE PROGRAM THROUGH DECEMBER 31, 2018 TO $200 MILLION​

* TAYLOR MORRISON HOME - TO ALSO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO BUY ITS CLASS B SHARES HELD BY CURRENT EQUITY SPONSORS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below