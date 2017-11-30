FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TD Bank Group Q4 EPS C$1.42
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 中午11点44分 / 更新于 21 小时前

BRIEF-TD Bank Group Q4 EPS C$1.42

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Toronto-Dominion Bank:

* TD BANK GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.42

* - QTRLY ‍ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE $1.36​

* - QTRLY NET INTEREST INCOME $5,330 MILLION VERSUS $5,072 MILLION

* - ‍TD‘S COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO ON A BASEL III FULLY PHASED-IN BASIS WAS 10.7% AT QUARTER-END, VERSUS 11.0% LAST QUARTER​

* - ‍CHARGES ASSOCIATED WITH SCOTTRADE TRANSACTION OF $46 MILLION IN QUARTER​

* - QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES $578 MILLION VERSUS $548 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below