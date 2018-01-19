BRIEF-Tekmodo Enters Into Non-Binding Letter Agreement To Sell Subsidiaries

Jan 19 (Reuters) - Tekmodo Industries Inc:
* TEKMODO ENTERS INTO NON-BINDING LETTER AGREEMENT TO SELL SUBSIDIARIES
* TEKMODO ENTERS INTO NON-BINDING LETTER AGREEMENT TO SELL SUBSIDIARIES
* TEKMODO INDUSTRIES - WITHOUT A FINANCING IN PLACE, CO HAS FORMED A SPECIAL COMMITTEE TO PURSUE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR ITS OPERATING SUBSIDIARIES
* TEKMODO INDUSTRIES - PURSUING IS A NON-BINDING LETTER AGREEMENT DATED JAN 18 PURSUANT TO WHICH CO WOULD SELL ALL OF OPERATING UNITS TO JACOB VOGEL Source text for Eikon: Further company coverage: