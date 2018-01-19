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January 19, 2018 / 1:35 PM / a day ago

BRIEF-Tekmodo Enters Into Non-Binding Letter Agreement To Sell Subsidiaries

1 分钟阅读

Jan 19 (Reuters) - Tekmodo Industries Inc:

* TEKMODO ENTERS INTO NON-BINDING LETTER AGREEMENT TO SELL SUBSIDIARIES

* TEKMODO ENTERS INTO NON-BINDING LETTER AGREEMENT TO SELL SUBSIDIARIES

* TEKMODO INDUSTRIES - WITHOUT A FINANCING IN PLACE, CO HAS FORMED A SPECIAL COMMITTEE TO PURSUE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR ITS OPERATING SUBSIDIARIES

* TEKMODO INDUSTRIES - ‍ PURSUING IS A NON-BINDING LETTER AGREEMENT DATED JAN 18 PURSUANT TO WHICH CO WOULD SELL ALL OF OPERATING UNITS TO JACOB VOGEL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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