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BRIEF-Telekom Austria says to gradually roll out brand 'A1' throughout group
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#公司新闻(英文)
2017年9月20日 / 上午10点35分 / 1 个月前

BRIEF-Telekom Austria says to gradually roll out brand 'A1' throughout group

1 分钟阅读

Sept 20 (Reuters) - TELEKOM AUSTRIA AG:

* SAYS HAS DECIDED TO HARMONISE ITS BRANDS WITHIN GROUP AND TO ROLL OUT BRAND ‘A1’ THROUGHOUT GROUP IN A GRADUAL MANNER

* ‍THIS WILL TRIGGER AN AMORTISATION OF LOCAL BRAND VALUES WHICH AMOUNT AS OF YEAR- END 2016 TO APPROXIMATELY EUR 350 MN IN TOTAL​

* SAYS THIS WILL TRIGGER AN AMORTISATION OF LOCAL BRAND VALUES WHICH AMOUNT AS OF YEAR- END 2016 TO APPROXIMATELY EUR 350 MN IN TOTAL

* ‍THIS WILL IMPACT TELEKOM AUSTRIA GROUP‘S NET RESULT IN 2017, 2018 AND 2019​

* SAYS COMPANIES WILL AMORTISE BRAND VALUES UNTIL PHASE-OUT OF OLD BRANDS

* SAYS THIS WILL IMPACT TELEKOM AUSTRIA GROUP‘S NET RESULT IN 2017, 2018 AND 2019

* SAYS MORE THAN HALF OF IMPACT IS TO BE EXPECTED IN Q4 2017 AND IN Q1 2018

* SAYS AMORTISATION IS NOT CASH- RELEVANT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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