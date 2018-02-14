BRIEF-Temasek Holdings Dissolves Share Stake In Marin Software, Takes Share Stake In Denali Therapeutics

Feb 14 (Reuters) - Temasek Holdings (Private) Ltd:
* TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LTD DISSOLVES SHARE STAKE IN MARIN SOFTWARE INC - SEC FILING
* TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LTD TAKES SHARE STAKE OF 4.4 MILLION SHARES IN DENALI THERAPEUTICS INC
* TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LTD - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DEC 31, 2017 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPT 30, 2017 Source text for quarter ended Dec 31, 2017: (bit.ly/2EpcSgh) Source text for quarter ended Sept 30, 2017: (bit.ly/2yBi2ic)